Українських військовополонених в Оленівці росіяни могли вбити термобаричною зброєю, - Костін

Генпрокурор України Андрій Костін розповів, що вже є попередні висновки, щодо масового вбивства українських громадян і військовополонених у Оленівці. За його словами, РФ використовувала термобаричну зброю.

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Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Наразі ми залучили наших міжнародних експертів і є багато, хто співпрацює з Офісом генерального прокурора. Хочу повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що причиною цього способа або способом була термобарична зброя. Це попередні висновнки декількох міжнародних експертів. Це не був ракетний обстріл. В цьому вони впевнені. Цю ж інформацію наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора", - каже Костін.

Костін добавив, що знайти конкретних осіб, хто скоїв злочин, буде складно, але ці дії також розпочато.

Нагадаємо, що сім’ї захисників "Азовсталі" просять міжнародну громадськість засудити вбивство військовополонених у Оленівці.