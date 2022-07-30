Сім’ї захисників "Азовсталі" просять міжнародну громадськість засудити вбивство військовополонених у Оленівці

Асоціація сімей захисників "Азовсталі" звернулася до міжнародної громадськості з проханням підтримати Україну та засудити вбивство понад 50 військовополонених, які утримувалися в таборі Оленівка Донецької області. Про це йдеться у заяві асоціації.

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"29 липня 2022 року Російська Федерація вкотре вчинила військовий злочин - цинічно вбила понад 50 військовополонених, вивезених з комбінату «Азовсталь», яких утримували в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з 16 по 20 травня 2022 року була проведена операція з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя і під гарантії з боку цих міжнародних організацій вони були вивезені на непідконтрольну Україні територію з гарантією подальшого обміну.

ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров'я наших воїнів. Російська сторона зобов'язалася перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров'я українських захисників, а 29 липня це зобов'язання було цинічно порушено.

"Росія – держава-терорист, яка діє всупереч міжнародному гуманітарному праву, ігнорує міжнародні норми в галузі прав людини, вчиняє військові злочини, злочини проти людяності та геноцид українського народу. Тому ми, Асоціація сімей захисників Азовсталі, звертаємось до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну засудити ці дії Росії. Військові злочини, злочини проти людяності та геноцид українського народу, який має місце у XXI столітті, мають бути покарані", - заявили в асоціації.

Також у заяві було сказано, що міжнародна спільнота доручила Червоному Хресту особливу роль у контексті дотримання міжнародного гуманітарного права, у тому числі здійснювати контроль за дотриманням прав військовополонених.

Ми вимагаємо визнати Росію державою-терористом, яка не дотримується норм Женевських конвенцій і порушує всі правила ведення війни. смт Єленківка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з'ясування обставин трагедії, стану здоров'я поранених та інших військовополонених, сприяння передачі тіл загиблих військовополоненим українській стороні", - зазначили в асоціації.

Нагадаємо, Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії, яка сталася у виправній колонії у Оленівці Донецької області. Навіть бойовики т.зв. "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" здійснила Україна.

У свою чергу Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування завдання ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені. В результаті загинули близько 40 людей і 130 отримали поранення.