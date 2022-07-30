Семьи защитников "Азовстали" просят международную общественность осудить убийство военнопленных в Еленовке

Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась к международной общественности с просьбой поддержать Украину и осудить убийство более 50 военнопленных которые содержались в лагере Еленовка Донецкой области. Об этом сказано в заявлении ассоциации.

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"29 июля 2022 Российская Федерация в очередной раз совершила военное преступление – цинично убила более 50 военнопленных, вывезенных из комбината «Азовсталь», которых содержали в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области", — сказано в сообщении.

Согласно еме, при посредничестве Международного комитета Красного Креста и ООН, с 16 по 20 мая 2022 была проведена операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя и под гарантии со стороны этих международных организаций они были вывезены на неподконтрольную Украине территорию с гарантией дальнейшего обмена.

ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Российская сторона обязалась перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников, а 29 июля это обязательство было цинично нарушена.

"Россия – государство-террорист, действующее вопреки международному гуманитарному праву, игнорирует международные нормы в области прав человека, совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинского народа. Поэтому мы, Ассоциация семей защитников Азовстали, обращаемся к международному сообществу с просьбой поддержать Украину и осудить эти действия России. Военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинского народа, который имеет место в XXI веке, должны быть наказаны", - заявили в ассоциации.

Также в заявлении было сказано, что международное сообщество поручило Красному Кресту особую роль в контексте соблюдения международного гуманитарного права, в том числе осуществлять контроль за соблюдением прав военнопленных.

"Мы требуем признать Россию государством-террористом, которое не соблюдает нормы Женевских конвенций и нарушает все правила ведения войны. Требуем от ООН и МККК, гарантировавших сохранение жизни украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией и направить своих представителей на территорию колонии в пгт Еленковка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии для выяснения обстоятельств трагедии, состояния здоровья раненых и других военнопленных, содействии в передаче тел погибших военнопленным украинской стороне", - отметили в ассоциации.

Напомним, Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии, которая произошла в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области. Даже боевики т.н. "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" совершила Украина.

В свою очередь Офис Генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Оленивка Волновахского района Донецкой области, где на тот момент содержались украинские пленные. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения.