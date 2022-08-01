Украинских военнопленных в Еленовке россияне могли убить термобарическим оружием, - Костин

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что уже есть предварительные выводы относительно массового убийства украинских граждан и военнопленных в Еленовке. По его словам, РФ использовала термобарическое оружие.

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Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

"Мы привлекли наших международных экспертов и есть многие, кто сотрудничает с Офисом генерального прокурора. Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого способа или способом было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. Это не был ракетный обстрел. В этом они уверены. Эту же информацию сейчас проверяют органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора", - говорит Костин.

Костин добавил, что найти конкретных лиц, совершивших преступление, будет сложно, но эти действия также начаты.

Напомним, что семьи защитников "Азовстали" просят международную общественность осудить убийство военнопленных в Оленовке.