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Украинских военнопленных в Еленовке россияне могли убить термобарическим оружием, - Костин
Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что уже есть предварительные выводы относительно массового убийства украинских граждан и военнопленных в Еленовке. По его словам, РФ использовала термобарическое оружие.
Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Мы привлекли наших международных экспертов и есть многие, кто сотрудничает с Офисом генерального прокурора. Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого способа или способом было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. Это не был ракетный обстрел. В этом они уверены. Эту же информацию сейчас проверяют органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора", - говорит Костин.
Костин добавил, что найти конкретных лиц, совершивших преступление, будет сложно, но эти действия также начаты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что семьи защитников "Азовстали" просят международную общественность осудить убийство военнопленных в Оленовке.