Оккупанты до сих пор не могут захватить два поселка на Луганщине, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в Луганской области тяжелая, но украинские военные держат оборону.

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"На линии фронта без изменений. Два села до сих пор держат оборону, вражеские атаки отражаются", - говорит Гайдай.

По его словам, ситуация на временно оккупированных территориях катастрофическая потому, что оккупанты не занимаются жизнедеятельностью захваченных ими населенных пунктов Луганской области.

"Завалы никто не разбирает, трупы никто не собирает и не прячет. К зиме восстановить коммуникации рашисты не смогут. Россиянам нужна только территория, люди им не важны", - добавил он.

Напомним, что один человек погиб под завалами дома и по меньшей мере пять были ранены в результате ракетных обстрелов Краматорска утром 29 июля.