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Окупанти й досі не можуть захопити два селища на Луганщині, - Гайдай

Окупанти й досі не можуть захопити два селища на Луганщині, - Гайдай
Донбас, Україна. Фото: Aris Messinis

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ситуація на Луганщині важка, але українські війскові тримають оборону.

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"На лінії фронту без змін. Два села досі тримають оборону, ворожі атаки відбиваються", - каже Гайдай. 

За його словами, ситуація на тимчасово окупованих територіях катастрофічна тому, що окупанти не займаються життєдіяльністю загарблених ними населених пунктів Луганської області. 

"Завали ніхто не розбирає, трупи ніхто не збирає і не ховає. До зими відновити комунікації рашисти не зможуть. Росіянам потрібна лише територія, люди їм не важливі.", - добавив він. 

Нагадаємо, що одна людина загинула під завалами будинку та принаймні п'ять були поранені внаслідок ракетного обстрілу Краматорська вранці 29 липня. 