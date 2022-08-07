Террористический акт в Еленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия, - ГУР

Россия любыми методами пытается помешать поставке в Украину высокоточного западного вооружения.

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Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

“С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это было фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS - это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения", - заявил представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

По его словам, это была спецоперация в целях дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных.

"С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", - подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что кафиры 29 июля совершили умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения во временно оккупированной Еленовке, где содержались украинские пленные.