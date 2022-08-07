Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї, - ГУР

Росія будь-якими методами намагається завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння.

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Про це повідомили в ГУР МО України.

“Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння", - заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За його словами, це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених.

"З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що окупанти 29 липня здійснили навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці, де утримувалися українські полонені.