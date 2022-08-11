Теракт в Оленівці: розслідування CNN спростувало російську версію трагедії, в якій РФ звинувачувала Україну

Після масштабного вбивства українських військових полонених в Оленівці російська пропаганда розпочала кампанію, основна ціль якої була — звинуватити Україну в трагедії. Американський телеканал CNN провів розслідування, отримані докази спростовують версію росіян.

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Відразу після трагедії російські федеральні канали відправили на місце події свого спіробітника, який зняв пропагандиське відео. Репортер продемонстрував "залишки американської ракети HIMARS". Окупанти вигадали версію, що нібито полонені "збиралися зізнатися у військових злочинах", хоча доказів цього немає.

Що насправді відбулося в Оленівці

У матеріалі CNN зазначається, що немає жодного доказу причетності Україні, але є факти, які пояснюють, що теракт в Оленівці справа рук російських військових.

Кілька експертів зі зброї повідомили, що зображення та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS .

Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт зазначив, що на місці трагедії будівля, склад із тонкими стінами та металевим дахом, не зазнали таких руйнувань, які були б від удару HIMARS.

"На цих відео ніде немає воронки, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно значні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б воронки, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла", — пояснив Кобб-Сміт.

Якби нанесли удар із HIMARS, то навколо будівлі також все було б зруйноване. Фото: CNN

Офіційні особи США також відхилили думку про використання HIMARS. Один чиновник сказав CNN: "Це був точно не HIMARS".

Інший західний чиновник сказав: "Нашим експертам з вибухівки зрозуміло, що це не був удар ззовні фугасною речовиною. Набагато більш імовірно, що це була пожежа, яка виникла всередині будівлі".

Представник НАТО додав, що система "HIMARS" взагалі не призначена для такого близького влучання.

Загалом воєнні експерти дійшло згоди у тому, що всі факти доводять, що в будівлі, де були українські військові полонені, виникла масштабна пожежа, яку, вірогідно, спричинила термобарична зброя.

Термобарична зброя – це, по суті, вакуумна бомба, яка висмоктує весь кисень із повітря та дуже швидко генерує дуже високу температуру. Російські війська вже застосовували таку зброю в у війні проти України.

Також і матеріалі CNN зазначається, що Росія могла спланувати масове вбивство, спричинивши саме пожежу, тому що хотіла приховати докази катування полонених.

Офіційна версії української сторони: російська пропаганда зранку 29 липня почала розповсюджувати дезінформацію про те, що нібито "ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці". При цьому насправді загарбники здійснили обстріл, щоб приховати свої воєнні злочини, зокрема катування військових полонених.

Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії. У свою чергу Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування завдання ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120.