Генсек ООН назвав майбутнього главу місії з розслідування загибелі полонених у Оленівці

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеріш вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в окупованому селищі Оленівка Донецької області.

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Про це він повідомив на брифінгу після зустрічі з президентами України та Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми обговорили розслідування трагедії, яка сталася 29 липня на об'єкті, де утримувалися військовополонені в Оленівці. Те, що сталося, є неприйнятним", - наголосив він.

Генсек ООН підкреслив, що всі військовополонені мають отримувати захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

"Я ухвалив рішення про проведення місії для виявлення та встановлення фактів. Умови проведення цієї місії були доведені Україні та Росії. Крім умов, було відзначено і склад тієї групи, яка буде залучена до реалізації розслідування. Я збираюся призначити на чолі групи генерала Карлоса дус Сантуса Круса з Бразилії", - сказав Гутеріш.

За його словами, це дуже уважний офіцер, який має понад 40 років військової вислуги – він працював у сфері національної, міжнародної та громадської безпеки, був командувачем сил миротворчих операцій, а саме місії ООН у Демократичній Республіці Конго (2013-2015 роки), а до цього – місії ООН на Гаїті (у 2007-2009 роках).

Говорячи про майбутню роботу місії в Оленівці, генсек ООН зазначив, що її учасники мають мати безпечний і гарантований доступ до місць утримання людей. Крім того, на переконання Гутеріша, доступ до Оленівки мають отримати і співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що внаслідок події, в організації якої Україна звинувачує російську сторону, в Оленівці загинули десятки українських військовополонених. Однак версії подій навіть української сторони різнилися: якщо спершу йшлося про ракетний удар, то 1 серпня новопризначений генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що за попередніми висновками для цього використовувалася термобарична зброя.