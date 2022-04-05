Зеленский инициировал глобальную конференцию в Киеве по переформатированию ООН, а пока требует лишить РФ права вето в Совбезе

Президент Владимир Зеленский 5 апреля выступил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН, на котором жестко раскритиковал неспособность этой организации реагировать на войны в мире и инициировал срочное проведение в Киеве глобальной конференции по пересмотру мировой системы безопасности и открытие в украинской столице структуры ООН, которая отвечала бы за предотвращение вооруженных конфликтов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По мнению украинского президента, в качестве наиболее срочного и необходимого сейчас для мировой безопасности шага Совбезу ООН следует лишить Россию права вето на принимаемые им решения - как страны, нарушившей базовые принципы организации. Публикуем прямую речь главы государства:

• Чем это (военных преступлениях российской армии - Delo.ua) отличается от того, что делали террористы ИГИЛ на захваченной ими территории? Разве что тем, что это делает постоянный член Совета безопасности ООН... [РФ] провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в государствах Африки и Азии и точно закончится масштабным хаосом в странах, где стабильность продовольственных цен - базовый фактор внутренней безопасности. Так где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет. Так где тот мир, ради гарантирования которого создавалась ООН? Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать.

• В чем цель нашей организации? В том, чтобы поддерживать мир и принуждать к миру. А сейчас Устав ООН нарушается буквально с первой же статьи. А если так, то какой смысл в других статьях?

• Уверен, в этом (расследовании военных преступлений - Delo.ua) должно быть заинтересовано и каждое государство в системе ООН. Для чего? Чтобы раз и навсегда наказать того, кто считает себя привилегированным, безнаказанным, а значит, показать и всем другим потенциальным военным преступникам мира, что они также будут неизбежно наказаны: если наказывают того, кто самый большой, то будет наказан каждый.

• Если это будет продолжаться, то финалом будет то, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право, не на международные институты. ООН можно будет просто закрыть. Господа, считаете ли вы, что время международного права прошло? Если ваш ответ - "нет", то действовать нужно сейчас, действовать срочно. Нужно срочно возвращать силу Устава ООН, нужно срочно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти, чтобы была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира. Нужно срочно принуждать агрессора к миру, нужна решительность.

• Цепочка массовых убийств - от Сирии до Сомали, от Афганистана до Йемена и Ливии должна была бы быть остановлена, и уже давно, если честно. Если бы хоть раз тирания получила такой ответ на развязанную ею войну, что перестала бы существовать, а после нее был бы гарантированный честный мир, то мир точно изменился бы. И тогда, возможно, не было бы войны у нас, в моей стране, против нашего народа... Но мир смотрел и не хотел видеть ни оккупации Крыма, ни еще раньше войны против Грузии, а не еще ранее отчуждением от Молдовы целого Приднестровского региона, и на то, как Россия готовила почву для других и других конфликтов вблизи своих границ.

• Как это остановить? Срочно привлекать российских военных и тех, кто отдал им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины. Каждый, кто отдавал преступные приказы и кто их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичен Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека как фон Риббентроп, и хочу также напомнить архитекторам преступной политики России, что наказание догнало и Адольфа Айхмана. Никто из виновных не спрячется, никто!

• Главное - что сейчас время сформировать систему, стержнем которой является ООН. Чтобы это сделать, предлагаем созвать глобальную конференцию, мы просим сделать это уже в мирном Киеве, чтобы определиться, как мы будем реформировать глобальную систему безопасности, как будем реально гарантировать незыблемость общепризнанных границ и целостность государств, как будем утверждать верховенство международного права.

• Сейчас полностью очевидно, что цели, которые закладывались в Сан-Франциско в 1945 году при создании глобальной международной организации по безопасности, не достигнуты, и достигнуть их без реформ невозможно. А значит, мы должны сделать все, что от нас с вами зависит, чтобы передать следующим поколениям действенную ООН с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности, а значит, и гарантировать мир, предотвращать агрессию и принуждать агрессоров к миру, иметь решительность и возможность наказывать, если принципы мира нарушаются.

• Исключений, привилегий больше быть не должно. Все должны быть равными - все участники международных отношений, независимо от экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций. Доминирующей должна стать сила мира, сила справедливости и сила безопасности, как человечество всегда и мечтало.

• Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности. Как офис в Женеве специализируется на правах человека, как офис в Найроби - на защите окружающей среды, так офис в Киеве, офис U24, может специализироваться на превентивных мерах для поддержания мира.

• Если бы каждый раз, когда есть такая потребность, каждый в мире имел уверенность, что помощь придет, мир был бы однозначно более безопасным. Потому (ввиду организованной Украиной эвакуации людей из афганского Кабула перед его захватом талибами - Delo.ua) Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой безопасности. Мы доказали, что помогаем другим не только в счастье, а и в темные времена.

• Сейчас мы нуждаемся в решениях от Совета безопасности для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи - или отстраните Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно ее же агрессии, ее же войны... или покажите, как можно переформатироваться и работать реально ради мира. Или, если ваш действующий формат безальтернативен и выхода просто нет, то далее только самороспуск. Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта.

Напомним, что ранее украинская сторона инициировала лишь выработку документа о предоставлении гарантий безопасности для самой Украины как нейтральной внеблоковой страны со стороны ядерных держав, включая Россию, возможно, других крупных стран, а также стран-соседей Украины, что привело бы к завершению войны РФ против нее.

Подписывать какой-либо двусторонний договор с РФ, который положил бы конец войне, Украина отказывается. При этом о разработке глобальных документов она речь ранее не вела.

По словам главы украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии, потенциальными гарантами безопасности Украины согласились стать по меньшей мере Германия, Италия и Турция. В то же время украинские власти констатируют неготовность пока предоставить гарантии безопасности Украине со стороны ключевого игрока - США.