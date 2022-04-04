Зеленский утвердил делегацию для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией о разработке проекта договора о гарантиях безопасности. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном Офисом президента.

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В делегацию вошли:

Давид Арахамия – народный депутат Украины, глава делегации;

Андрей Костин – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Дмитрий Лубинец – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Денис Малюска Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации;

Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса президента Украины, член делегации;

Алексей Резников – министр обороны Украины, член делегации;

Николай Точицкий Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;

Рустем Умеров – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Александр Малиновский – юрист-международник, эксперт делегации;

Александр Чалый – чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт делегации.

Напомним, глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Россия в целом готова принять условия предложенного Украиной договора.

Предыдущий раунд переговоров между Украиной и РФ прошел 29 марта в турецком Стамбуле. Глава переговорной группы Давид Арахамия озвучил условия Украины по гарантиям безопасности. Среди гарантов, которых хочет видеть Украина: Великобритания, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Но затем президент Владимир Зеленский заявил, что США не соглашаются предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, в котором она их просит.