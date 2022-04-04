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Зеленський затвердив делегацію для переговорів із Росією
Президент України Володимир Зеленський створив делегацію, яка братиме участь у переговорах із Росією щодо розроблення проекту договору про гарантії безпеки. Про це повідомляється в указі глави держави, опублікованому Офісом президента.
До делегації увійшли:
- Давид Арахамія – народний депутат України, голова делегації;
- Андрій Костін – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Дмитро Лубинець – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Денис Малюска Леонтійович – Міністр юстиції України, член делегації;
- Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента України, член делегації;
- Олексій Рєзніков – міністр оборони України, член делегації;
- Микола Точицький Станіславович – заступник Міністра закордонних справ України, член делегації;
- Рустем Умеров – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Олександр Малиновський – юрист-міжнародник, експерт делегації;
- Олександр Чалий – надзвичайний та повноважний посол України, експерт делегації.
Нагадаємо, глава української делегації на переговорах з Росією, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що Росія загалом готова прийняти умови запропонованого Україною договору.
Попередній раунд переговорів між Україною та РФ пройшов 29 березня у турецькому Стамбулі . Глава переговорної групи Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки. Серед гарантів, які хоче бачити Україна: Великобританія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Але потім президент Володимир Зеленський заявив, що США не погоджуються надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, в якому вона їх просить.