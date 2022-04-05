Зеленский: после подписания мирного договора Россия может начать новую войну, поэтому Украине нужны гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что даже если Украина и РФ подпишут соглашение, которое будет максимально выгодным для украинцев, Россия через два года может вернуться. Такое мнение гарант высказал, когда давал интервью украинским журналистам 5 апреля.

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Поэтому, по словам Зеленского, Украине нужны реальные гарантии безопасности, которые смогут остановить агрессора, если он снова решит вторгнуться в Украину. Такие гарантии должны дать страны, имеющие сильное экономическое и политическое влияние не международной площадке.

"Есть важный вопрос гарантий безопасности, который сейчас обсуждается с Францией, Германией, Турцией, Великобританией, Польшей, Италией, Израилем. Это круг гарантов безопасности, но каждый из них готов гарантировать разное. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все: оказать военную помощь, ввести санкции даже по угрозам России", — подчеркнул президент.

При этом Украина пока не получила список стран с их согласием о предоставлении гарантий безопасности, добавил Зеленский.

О том, что в будущем должен быть заключен коллективный договор о безопасности Украины со всеми ее соседями, президент заявил еще в начале марта. Спустя месяц Украина еще не получила нужной поддержки в этом вопросе.

США, например, не соглашаются предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, в котором украинская сторона просит.