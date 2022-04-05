Зеленський: після підписання мирного договору Росія може розпочати нову війну, тому Україні потрібні гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що навіть якщо Україна та РФ підпишуть угоду, яка буде максимально вигідною для українців, Росія через два роки може повернутися. Таку думку гарант висловив, коли давав інтерв'ю українським журналістам 5 квітня.

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Тому, за словами Зеленського, Україні потрібні реальні гарантії безпеки, які можуть зупинити агресора, якщо він знову вирішить вторгнутися в Україну. Такі гарантії повинні дати країни, які мають сильний економічний та політичний вплив на міжнародному майданчику.

"Є важливе питання гарантій безпеки, яке зараз обговорюється з Францією, Німеччиною, Туреччиною, Великою Британією, Польщею, Італією, Ізраїлем. Це коло гарантів безпеки, але кожен з них готовий гарантувати різне. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все: надати військову допомогу, запровадити санкції навіть щодо загроз Росії", — наголосив президент.

При цьому Україна поки що не отримала список країн із їхньою згодою про надання гарантій безпеки, додав Зеленський.

Про те, що в майбутньому має бути укладено колективний договір про безпеку України з усіма її сусідами, президент заявив ще на початку березня. Через місяць Україна ще не отримала потрібної підтримки у цьому питанні.

США, наприклад, не погоджуються надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, в якому українська сторона просить.