Зеленський на Раді Безпеки ООН запропонував провести Саміт майбутнього в Україні

Президент Володимир Зеленський ініціює проведення ООН Саміту майбутнього у 2023 році саме на території України як країни, де, на його думку, вирішується майбутнє світу. Про це він сказав, виступаючи через відеозв'язок на засіданні Ради безпеки ООН.

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"Пан генеральний секретар Антоніу Гутерріш має намір організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу... Переконаний, що ми зможемо разом збудувати спільне майбутнє. Було б символічно провести цей саміт в Україні - на території країни, від якої залежить майбутнє всього світу, де вирішується це майбутнє, чи буде це майбутнє в нас взагалі", - заявив президент.

За його словами, щоб вибудувати спільне майбутнє країн світу, необхідно "залишити на звалищі історії" те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме агресію та колоніальні амбіції, які демонструє Росія та з якими прийшла на територію України.

"Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, у Криму. Наша незалежність - це ваша безпека, безпека всього світу. І дуже важливо, щоб усі розуміли ситуацію та становище нашої країни", - додав глава держави.

При цьому Зеленський також заявив про можливість появи російських військових злочинців, "які вбивають людей, страчують людей", в інших країнах світу, в тому числі на інших континентах.

"Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти до інших країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Є десятки, сотні військових злочинців із Росії по всьому світу і нам усім необхідно діяти рішуче і якнайшвидше, невідкладно, щоб не було ракетних ударів Росії по інших містах, щоб російська артилерія більше не застосовувалася, щоб не було більше загрози радіаційної катастрофі", - сказав він.

Президент наголосив, що Росія має звільнити окуповану територію та морську зону України, щоб не було продовольчої кризи і щоб не давати будь-яким іншим країнам виправдань для подібних дій, якими відверто нехтуються статут ООН та інші міжнародні конвенції та договори.

"Росію необхідно притягнути до відповідальності за агресивні злочини щодо України. Буде представлена відповідна резолюція на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН для того, щоб відновити справедливість у міжнародних відносинах. Для цього нам треба зробити так, щоб Росія визнала, що існує непорушність кордонів та миру, і це безумовні цінності для всіх країн", - сказав він.

За словами Зеленського, саме тому незалежність та цілісність України є настільки важливими для міжнародних відносин, і їх збереження та відновлення дозволить відновити, у тому числі, міжнародну систему відносин із центральною роллю ООН.

Зазначимо при цьому, на початку квітня Зеленський, також виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, жорстко критикував нездатність головної міжнародної організації реагувати на війни у світі та ініціював термінове проведення у Києві глобальної конференції з перегляду світової системи безпеки, а також відкриття в українській столиці структури ООН, яка б відповідала за запобігання збройним конфліктам.