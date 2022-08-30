В Москве умер экс-президент СССР Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев 30 августа скончался в Центральной клинической больнице Москвы на 92-м году жизни, передает "Интерфакс-Украина".

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Горбачев был последним (и самым молодым) генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии СССР (1985-1991), последним председателем президиума Верховного совета СССР (1988—1989) и первым председателем непосредственно Верховного совета СССР (1989—1990).

При этом он был единственным человеком, занимавшим должность президента СССР (с 15 марта 1990 по 25 декабря 1991 года), а сразу после его отставки, последовавшей за Беловежскими соглашениями о создании СНГ прекратил формальное существование и сам Советский союз.

Напомним, что ранее в 2022 году, а именно 10 мая, на 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук, а незадолго до этого, 4 мая, в Минске на 88-м году жизни лет скончался бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Оба они были подписантами Беловежских соглашений от 8 декабря 1991 года, которые констатировали распад СССР. Третьим же был российский президент Борис Ельцин, умерший еще в апреле 207 года.