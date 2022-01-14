В Литве подали иск против Горбачева за "международное преступление"

Близкие погибших литовцев во время штурма советскими войсками телебашни в Вильнюсе зимой 1991 года подали иск к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом сообщает литовское издание LRT.

Гражданский иск подан от имени шести человек, близкие которых погибли 13 января 1991 года во время штурма телебашни.

"Иск в Вильнюсский городской суд подан в ночь на 13 января. Именно в этот день тридцать лет тому назад СССР начал штурм Литовского центра радио и телевидения и Вильнюсской телебашни", - сообщил сын одного из погибших Робертас Повилайтис.

Заявители отмечают, что собрали для суда достаточно фактов, доказывающих причастность тогдашнего президента СССР Горбачева к событиям 13 января.

Близкие погибших уверены, что он контролировал армию, поэтому мог предпринять шаги для прекращения агрессии, но не сделал этого.

Напомним, в ночь на 13 января 1991 года при штурме военными телебашни погибли 14 человек.

Из-за преступлений против человечности и военных преступлений в деле о событиях тех дней было осуждено 67 бывших советских солдат и офицеров. Среди них и тогдашний министр обороны Дмитрий Язов.

Большинство из них были осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

Отметим, в 2022 году, в начале марта, Горбачеву исполнится 91 год.