Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Леонид Кравчук, умер Кравчук, Леонид Макарович, смерть президента
Фото: LIGA.net

Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил источник в кругу семьи "Українським новинам". 

Леонид Макарович Кравчук ушел из жизни 10 мая в 17:00 по киевскому времени после продолжительной болезни. 

Стоит отметить, что первый президент Украины в конце июня 2021 года перенес сложную операцию на сердце. Ее проводил украинский хирург Борис Тодуров.

После операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

После этого его направили на реабилитацию в Германию.

В ноябре журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Кравчук пошел на поправку и начал говорить. Больше известий о состоянии здоровья бывшего президента не поступало. 

Последним местом работы Леонида Кравчука была Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, которую он возглавлял с 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 года. 

Напомним, в ночь на среду, 4 мая, в Минске в возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь.

Автор:
Анастасия Дедковская