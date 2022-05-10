Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни.

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Об этом сообщил источник в кругу семьи "Українським новинам".

Леонид Макарович Кравчук ушел из жизни 10 мая в 17:00 по киевскому времени после продолжительной болезни.

Стоит отметить, что первый президент Украины в конце июня 2021 года перенес сложную операцию на сердце. Ее проводил украинский хирург Борис Тодуров.

После операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

После этого его направили на реабилитацию в Германию.

В ноябре журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Кравчук пошел на поправку и начал говорить. Больше известий о состоянии здоровья бывшего президента не поступало.

Последним местом работы Леонида Кравчука была Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, которую он возглавлял с 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 года.

Напомним, в ночь на среду, 4 мая, в Минске в возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь.