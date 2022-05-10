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Помер перший президент України Леонід Кравчук
Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби.
Про це повідомило джерело у родинному колі "Українським новинам".
Леонід Макарович Кравчук пішов із життя 10 травня о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби.
Варто зазначити, що перший президент України наприкінці червня 2021 року переніс складну операцію на серці. Її провів український хірург Борис Тодуров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після операції екс-президент більше місяця провів у реанімації на апараті ШВЛ. Його стан оцінювався як складний. Він навіть не міг самостійно дихати.
Після цього його направили на реабілітацію до Німеччини.
У листопаді журналіст Дмитро Гордон повідомив, що Кравчук пішов на поправку і почав говорити. Більше звісток про стан здоров'я колишнього президента не надходило.
Останнім місцем роботи Леоніда Кравчука була Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, яку він очолював з 28 липня 2020 року до 21 лютого 2022 року.
Нагадаємо, в ніч на середу, 4 травня, у Мінську у віці 87 років помер Станіслав Шушкевич, перший керівник незалежної Республіки Білорусь.