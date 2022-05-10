Помер перший президент України Леонід Кравчук

Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби.

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Про це повідомило джерело у родинному колі "Українським новинам".

Леонід Макарович Кравчук пішов із життя 10 травня о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби.

Варто зазначити, що перший президент України наприкінці червня 2021 року переніс складну операцію на серці. Її провів український хірург Борис Тодуров.

Після операції екс-президент більше місяця провів у реанімації на апараті ШВЛ. Його стан оцінювався як складний. Він навіть не міг самостійно дихати.

Після цього його направили на реабілітацію до Німеччини.

У листопаді журналіст Дмитро Гордон повідомив, що Кравчук пішов на поправку і почав говорити. Більше звісток про стан здоров'я колишнього президента не надходило.

Останнім місцем роботи Леоніда Кравчука була Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, яку він очолював з 28 липня 2020 року до 21 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в ніч на середу, 4 травня, у Мінську у віці 87 років помер Станіслав Шушкевич, перший керівник незалежної Республіки Білорусь.