Провал "нормандских" переговоров: В Кремле обвинили Германию и Францию в сопротивлении реализации Минских соглашений

Украинская сторона в ходе переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе манипулирует Германией и Францией, из-за чего те поддержали непримиримую позицию Украины о недопустимости отсылок к Минским соглашениям при разработке итоговых документов таких переговоров.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, участвовавший накануне в переговорах на уровне политических советников лидеров четырех стран, передает "РИА Новости".

"В итоговых документах переговоров в "нормандском формате" невозможно, недопустимо дословное приведение, цитирование ключевых положений Минских соглашений. Это фактически отказ от выполнения Минских соглашений. Стало совершенно ясно, что все эти годы, семь лет мы вели такую игру, и оказалось, что, во всяком случае, три из четырех участников "нормандского формата" не готовы выполнять Минские соглашения", - заявил он.

Козак констатировал, что из-за этого невозможно будет прописать в итоговых документах предусмотренную Минскими соглашениями необходимость для Украины согласовывать вопросы выборов на Донбассе и возвращения контроля над границей с РФ с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области.

"Даже упоминание самих положений, которые мы предлагали процитировать просто и рекомендовать рабочей группе приступить к консультациям, переговорам по этим ключевым вопросам, связанным с политическими условиями завершения конфликта - коллеги нам сказали, что это невозможно", - отметил представитель РФ.

Он также подчеркнул, что теперь именно из этого российская сторона и будет исходить при переговорах по вопросу Донбасса на всех площадках.

"Они не могут упоминать в своих документах необходимость проведения консультаций, обсуждений и согласований в рамках ТКГ с представителями отдельных районов. Отдельные районы вообще упоминать невозможно, сказали наши коллеги, это недопустимо. Это удивительные результаты. Мы теперь будем исходить из этого в своей позиции, в своих подходах к урегулированию, в самом участии в контактной группе, в "нормандском формате", - отметил Козак.

В то же время он указал, что "отрицательный результат — тоже результат, поскольку у РФ появилась полная ясность относительно того, "чего стоят все заявления различных политиков и партнеров" по "нормандскому формату" и их приверженности Минским соглашениям.

"К сожалению, Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции, поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение... Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства", — считает Козак.

По его оценке, урегулирование конфликта в Украине на данный момент находится "на нулевой отметке", то бишь на уровне 2015 года, когда была война была в горячей фазе и для ее остановки были подписаны Минские соглашения.

"Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года", - сказал Козак.

Кроме того, он утверждает, что Государственный департамент США разослал всем партнерам по НАТО инструкции о том, "как заводить в тупик и затягивать" все переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Замглавы АП также рассказал, что ему пришлось прибегнуть к помощи Кембриджского толкового словаря английского языка на переговорах политсоветников в "нормандском формате" 10 февраля, чтобы убедить украинских представителей в том, что понятия "консультации" и "обсуждать" несут в себе соответствующую смысловую нагрузку.

"Потому что в этих попытках исказить Минские соглашения или уклониться от их исполнения коллеги из Украины пытались дать свое украинское толкование слову "консультация" и "обсуждение". Пришлось предъявить Кембриджский толковый словарь английского языка и показать значение этих слов. Эти слова одинаковые. Есть общепринятый смысл этих слов, их значение и в английском языке, и в русском языке, и в украинском языке. Никаких толкований и разночтений быть не может", - заявил он.

Как указал Козак, под консультациями понимается "разговор, обсуждение с целью нахождения взаимоприемлемого решения, встреча для обсуждения чего-либо или кого-либо", и в таком значении слова убедиться может любой желающий, поскольку "словарь продается в каждом магазине".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга в Харькове охарактеризовал прошедшие в Берлине в четверг переговоры как изнурительные, но успешные для Украины.

"Очередной изнурительный день провела украинская делегация на переговорах советников лидеров "нормандского формата". Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак как глава этой делегации и коллеги, которые были в составе делегации, абсолютно удержали все наши позиции, не уступили ни в каких моментах, важных для Украины, и не пересекли никаких "красных линий", - заявил он.

По словам дипломата, этот диалог чрезвычайно сложный, но он должен продолжаться, "потому что нет другого пути, кроме дипломатического урегулирования конфликта".

Кулеба уточнил, что ключевым вопросом на переговорах в Берлине был именно прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

"Этот вопрос хорошо всем известен. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника в конфликте. Именно поэтому мы на это не идем", - пояснил министр.

В то же время он заявил, что украинская сторона готова к продолжению переговоров в "нормандском формате", а ее "единственным стремлением сейчас" является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в вопросе урегулирования конфликта и прекращения войны.

Напомним, что Ермак после переговоров констатировал, что стороны на берлинской встрече после девяти часов переговоров так и не смогли прийти к какому-либо общему документу. При этом он выразил надежду на согласование позиций на дальнейшей встрече в "нормандском формате" и на то, что на следующем заседании ТКГ продолжится работа над законами, предусмотренными Минским соглашениями".