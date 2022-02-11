В Берлине 9 часов длилась встреча советников "нормандской четверки": к общим решениям не пришли

В Германии завершились переговоры на уровне политических советников лидеров стран, участвующих Нормандского формата, в которых Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

Это была вторая встреча с начала 2022 года. Переговоры представителей Германии, Франции, Украины и России продолжались около девяти часов.

Стороны подтвердили готовность продолжать переговоры в Нормандском формате и согласились, что необходимо разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Но при этом не было принято никаких решений.

"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, практически девять часов продолжались эти переговоры. Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы смогли что-то согласовать, желание такое есть, но сегодня произошло как произошло", — заявил Ермак на брифинге по итогам встречи.

Он выразил надежду, что "на следующем заседании ТКГ продолжится работа над законами, предусмотренными Минским соглашениями".

Ранее Андрей Ермак заявлял, что коммюнике, принятое по результатам встречи политических советников на встрече в конце января 2022 года, стало первым документом, который удалось согласовать с момента проведения саммита лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Главная проблемой во время предыдущих раундов было то, что Россия настаивает на прямых переговорах Украины с представителями "Л/ДНР, а президент Владимир Зеленский уверен, что остановить войну на Донбассе помогут только на прямые переговоры с Россией.