Никаких прямых переговоров Украины с сепаратистами не было и не будет — Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения в ряде СМИ о возможных прямых переговорах с представителями сепаратистов Донбасса. Киев видит за столом переговоров только Россию как сторону конфликта.

Об этом он написал в Фейсбуке, комментируя запланированную на сегодня встречу политических советников "нормандской четверки" в Париже.

Как сообщило издание DW, на встрече советников лидеров “нормандской четверки” 26 января в Париже Украину хотят заставить определить дату встречи с террористами так называемых “Л/ДНР” для обсуждения особого статуса Донбасса.

По словам главы ОП, пока что конкретной повестки дня сегодняшней встречи нет.

"О "новости" в украинской версии одного из немецких СМИ. К счастью, отдельные медиа не формируют повестку дня украинской делегации. И, откровенно говоря, в последнее время из уст разных немецких политиков звучали настолько противоречивые заявления, что не считаю нужным это комментировать. Считаю, что оценку им уже дало наше Министерство иностранных дел", — подчеркнул Ермак.

Как отметил Ермак, давно не было встреч в Нормандском формате, поэтому хорошо, что она наконец-то состоится.

"Могу сказать, о чем планирует говорить украинская делегация. Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущей работе Нормандского формата", — сообщил глава ОП.

Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она соответствует украинским интересам, заверил Ермак.

По его словам, "никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались создать "измену" на ровном месте: на режиме прекращения огня, обмене пленными, работе ТКГ".

Как напомнил руководитель ОП, в Нормандском формате право утверждать какие-либо документы имеют только лидеры государств. Все остальное — консультационные моменты.

"Сегодня мы будем отстаивать украинскую позицию. Но ее формируете не вы, а украинский народ. Пусть те, кто участвуют в создании этих фейков, идут и себе на лбу рисуют красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке. Любые инсинуации или манипуляции — это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров. В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда не будем вести", — подчеркнул Ермак.

Он заявил, что сегодня каждый, кто создает новый фейк, должен понимать, что ставит под угрозу жизнь и здоровье наших людей.

"Думайте головой, успокойте уже свою жажду власти", — пожелал Ермак.

Отметим, Украину на переговорах на встрече советников лидеров “нормандской четверки” 26 января в Париже будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил, что Россия, проводящая паспортизацию населения на оккупированных территориях Донбасса, стремится создать повод для эскалации именно под видом "защиты российских граждан".

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.