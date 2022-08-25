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Индия впервые не поддержала Россию во время голосования на Совбезе ООН

Индия впервые не поддержала Россию во время голосования на Совбезе ООН

24 августа Индия впервые не поддержала позицию России во время "процедурного голосования" в Совбезе ООН, проголосовав за выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Hindu.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нью-Дели не поддерживал решение Совбеза ООН, а всегда воздерживался от голосований.

24 августа СБ ООН провел заседание по подведению итогов российско-украинской войны. В начале представитель России в ООН Василий Небензя обратился с требованием провести процедурное голосование по участию Зеленского в заседании в режиме видеотелемоста.

В результате президента пригласили принять участие в заседании через видеоконференцию 13 голосами "за" против друга. Россия проголосовала против, Китай воздержался.

Такой результат удивил Небензя: "Мы можем понять логику западных спонсоров Киева, но не то почему другие проголосовали за".

Зеленский в своем выступлении на видеоконференции призвал привлечь Российскую Федерацию к ответственности за военные преступления в Украине.

" Если Москву не остановить сейчас, то все эти российские убийцы неизбежно окажутся в других странах. Именно на территории Украины будет решаться будущее мира", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что Россия поставила мир в предел ядерной катастрофы, превратив Запорожскую АЭС в зону боевых действий.

Отметим, что в экономическом поле Индия продолжает практически помогать России. В частности РФ нашла способ избегать санкций, наложенных на сбыт ее бриллиантов, зарабатывая ежемесячно сотни миллионов долларов. Соответствующие сделки преимущественно проходят через индийские банки .

Кроме того, недавно Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии тем, что страна могла экспортировать в Нью-Йорк топливо, изготовленное из российской сырой нефти, скрыв его происхождение, нарушив таким образом санкций США.

Автор:
Вита Молодан