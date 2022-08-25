Индия впервые не поддержала Россию во время голосования на Совбезе ООН

24 августа Индия впервые не поддержала позицию России во время "процедурного голосования" в Совбезе ООН, проголосовав за выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Hindu.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нью-Дели не поддерживал решение Совбеза ООН, а всегда воздерживался от голосований.

24 августа СБ ООН провел заседание по подведению итогов российско-украинской войны. В начале представитель России в ООН Василий Небензя обратился с требованием провести процедурное голосование по участию Зеленского в заседании в режиме видеотелемоста.

В результате президента пригласили принять участие в заседании через видеоконференцию 13 голосами "за" против друга. Россия проголосовала против, Китай воздержался.

Такой результат удивил Небензя: "Мы можем понять логику западных спонсоров Киева, но не то почему другие проголосовали за".

Зеленский в своем выступлении на видеоконференции призвал привлечь Российскую Федерацию к ответственности за военные преступления в Украине.

" Если Москву не остановить сейчас, то все эти российские убийцы неизбежно окажутся в других странах. Именно на территории Украины будет решаться будущее мира", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что Россия поставила мир в предел ядерной катастрофы, превратив Запорожскую АЭС в зону боевых действий.

Отметим, что в экономическом поле Индия продолжает практически помогать России. В частности РФ нашла способ избегать санкций, наложенных на сбыт ее бриллиантов, зарабатывая ежемесячно сотни миллионов долларов. Соответствующие сделки преимущественно проходят через индийские банки .

Кроме того, недавно Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии тем, что страна могла экспортировать в Нью-Йорк топливо, изготовленное из российской сырой нефти, скрыв его происхождение, нарушив таким образом санкций США.