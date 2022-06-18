Индия резко увеличила закупку российского угля и нефти

Индия за последние три недели резко нарастила закупку российского угля несмотря на санкции против страны-агрессора РФ. С 27 мая по 15 июня закупки выросли в 6 раз, так как трейдеры предлагают Индии скидки до 30%.

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Об этом пишет Reuters.

Поскольку европейские импортеры избегают торговли с Россией, индийские покупатели скупают огромные объемы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Согласно неопубликованным данным правительства Индии закупки угля и сопутствующих товаров выросли более чем в шесть раз за 20 дней (с 27 мая по 15 июня) по сравнению с тем же периодом годом ранее. Они составили 331,17 млн ​​долларов.

Согласно подсчетам Reuters, Индия покупала российского угля в среднем на 16,55 млн долларов в день в течение трех последних недель, что более чем вдвое превышает импорт за три месяца после вторжения России 24 февраля.

Точно так же индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть. Стоимость закупок за тот же период выросла 31 раз по сравнению с прошлым годом - до 2,22 миллиарда долларов. Закупки нефти в среднем составляли 110,86 млн долларов в день в течение 20-дневного периода.

"Российские трейдеры были либеральны в отношении способов оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российского угля сохранится", - — сказал один из источников на рынке.

Такие возросшие объемы связывают с тем, что российские трейдеры предоставили Индии скидки. Оффшорные подразделения Suek AG, КТК, Carbo One предлагали скидки от 25% до 30%.

По данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, индийские оптовые закупки российского угля будут продолжаться, и ожидается, что июньский импорт станет максимальным как минимум за семь с половиной лет.

Индия воздерживается от осуждения агрессии России, с которой у нее давние политические связи и связи в сфере безопасности, и одновременно призывает положить конец насилию в Украине. Нью-Дели защищает свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждает, что внезапная остановка поднимет мировые цены и нанесет ущерб его потребителям.

Отметим, в тоже время страны Европы на 40% увеличили импорт угля из Южной Африки. В январе-мае через терминал в заливе Ричардса было поставлено 3,24 млн т угля.