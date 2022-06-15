Европа увеличивает импорт южноафриканского угля

Страны Европы на 40% увеличили импорт угля из Южной Африки. В январе-мае через терминал в заливе Ричардса было поставлено 3,24 млн т угля.

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Об этом сообщает Reuters.

Рост поставок в Европу связывают с угольным эмбарго, которое было согласовано странами ЕС в рамках санкций против России.

При этом ряд стран нарастили импорт угля из ЮАР еще до утверждения запрета, сразу после нападения РФ на Украину.

Так, Нидерланды начали импорт угля из ЮАР только в марте. Также уголь из Южной Африки в прошлом году не закупали Испания, Польша и Германия. Франция увеличила его в семь раз в сравнении с прошлым годом.

Южноафриканский уголь за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, включая Украину, которая прекратила морской импорт из-за войны.

Помимо стран Европы, импорт угля из ЮАР удвоила Япония.

В то же время Китай в этом году перестал закупать уголь у Южной Африки, увеличив импорт из России. В прошлом году КНР купила у ЮАР 6,09 млн т угля.

Напомним, Евросоюз готовится также к отказу от российского газа. В ЕС планируют поставки 50 млрд кубометров сжиженного газа из США или Катара.