Європа збільшує імпорт південноафриканського вугілля

Країни Європи на 40% збільшили імпорт вугілля із Південної Африки. У січні-травні через термінал у затоці Річардса було поставлено 3,24 млн т вугілля.

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Про це повідомляє Reuters.

Зростання поставок до Європи пов'язують із вугільним ембарго, яке було погоджено країнами ЄС у рамках санкцій проти Росії.

При цьому низка країн наростила імпорт вугілля з ПАР ще до затвердження заборони, одразу після нападу РФ на Україну.

Так, Нідерланди розпочали імпорт вугілля з ПАР лише у березні. Також вугілля з Південної Африки минулого року не купували Іспанія, Польща та Німеччина. Франція збільшила його у сім разів у порівнянні з минулим роком.

Південноафриканське вугілля за перші п'ять місяців імпортували вісім країн Європи, включаючи Україну, яка припинила морський імпорт через війну.

Крім країн Європи, імпорт вугілля із ПАР подвоїла Японія.

Водночас, Китай цього року перестав закуповувати вугілля у Південної Африки, збільшивши імпорт з Росії. Торік КНР купила у ПАР 6,09 млн. т вугілля.

Нагадаємо, Євросоюз готується також до відмови від російського газу. У ЄС планують постачання 50 млрд. кубометрів зрідженого газу зі США або Катару.