Індія різко збільшила закупівлю російського вугілля та нафти

Індія за останні три тижні різко наростила закупівлю російського вугілля, незважаючи на санкції проти країни-агресора РФ. З 27 травня по 15 червня закупівлі зросли у 6 разів, оскільки трейдери пропонують Індії знижки до 30%.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Оскільки європейські імпортери уникають торгівлі з Росією, індійські покупці скуповують великі обсяги російського вугілля, незважаючи на високі транспортні витрати.

Згідно з неопублікованими даними уряду Індії закупівлі вугілля та супутніх товарів зросли більш ніж у шість разів за 20 днів (з 27 травня по 15 червня) порівняно з тим самим періодом роком раніше. Вони склали 331,17 млн ​​доларів.

Згідно з підрахунками Reuters, Індія купувала російського вугілля в середньому на 16,55 млн. доларів на день протягом трьох останніх тижнів, що більш ніж удвічі перевищує імпорт за три місяці після вторгнення Росії 24 лютого.

Так само індійські нафтопереробники скуповували дешеву російську нафту. Вартість закупівель за той же період зросла у 31 раз порівняно з минулим роком – до 2,22 мільярда доларів. Закупівлі нафти в середньому становили 110,86 млн. доларів на день протягом 20-денного періоду.

"Російські трейдери були ліберальні щодо способів оплати та приймають платежі в індійських рупіях та дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів. Знижки привабливі, і ця тенденція збільшення закупівель російського вугілля збережеться", - сказав один з співрозмовників видання.

Такі зростання обсягів пов'язують з тим, що російські трейдери надали Індії знижки. Офшорні підрозділи Suek AG, КТК, Carbo One пропонували знижки від 25% до 30%.

За даними відстеження судів Refinitiv Eikon, індійські оптові закупівлі російського вугілля продовжуватимуться, і очікується, що червневий імпорт стане максимальним як мінімум за сім з половиною років.

Індія утримується від засудження агресії Росії, з якою має давні політичні зв'язки та зв'язки у сфері безпеки, і одночасно закликає покласти край насильству в Україні. Нью-Делі захищає свої закупівлі російських товарів як частину зусиль з диверсифікації поставок і стверджує, що раптова зупинка підніме світові ціни та завдасть шкоди його споживачам.

Зазначимо, що в той же час країни Європи на 40% збільшили імпорт вугілля з Південної Африки. У січні-травні через термінал у затоці Річардса було поставлено 3,24 млн. т вугілля.