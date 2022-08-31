В керівництві Ради закликали розібратися з "фіктивним членством" Росії в ООН

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови комітетів та голови парламентських делегацій України в міжнародних інституціях вказують на необхідність дослідження незаконності, на їхню думку, зайняття Російською Федерацією місця СРСР в Раді безпеки ООН і в самій організації.

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Як повідомляє пресслужба парламенту, з відповідним зверненням про підтримку в наукових колах такого дослідження вони звернулися у відкритому листі до американського історика та письменника Тімоті Снайдера, який є професором Єльського університету та спеціалізується на історії Східної Європи, зокрема України та Росії.

Депутати посилаються на порушення Статуту ООН, який передбачає прийняття нового члена до організації через процедуру голосування Генеральної асамблеї та відсутність згадки про РФ у статуті ООН в якості постійного члена Ради безпеки.

Підписанти нагадують, що Радянський Союз був офіційно розпущений і припинив своє існування, тому Росія повинна була слідувати процедурі вступу до ООН, таким же чином, як і інші країни колишнього СРСР, окрім України та Білорусі, які були серед країн-засновниць ООН.

"Народні депутати згадали про свою солідарність з популярною в Україні петицією до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у якій зазначено прохання надати документи, які засвідчують юридичні підстави членства РФ в ООН, та у разі відсутності таких документів припинити фіктивне членство РФ в ООН", - йдеться у повідомленні.

У листі парламентарі закликали науковця підняти це питання в світовому експертному середовищі, залучивши істориків, юристів, дипломатів, зважаючи на те, що 31 рік поспіль чиновники ООН "ігнорують факт незаконного перебування Росії в ООН".

"Ми маємо надію, що розголос факту фіктивного членства Російської Федерації в ООН змусить відреагувати бюрократів ООН та нарешті позбавить Росію можливості прикривати свої криваві злочини прапором ООН", - сказано в листі.

При цьому парламентарі додають, що "прагнуть побачити прапор ООН поряд з прапором України" на Запорізькій атомній електростанції, яка нині є окупованою Росією і на яку зараз направилася місія Міжнародного агентства з атомної енергії, яке є організацією в системі ООН.

Зазначимо, що 15 серпня комітет Ради з питань антикорупційної політики звернувся до Міністерства закордонних справ з вимогою надати документи і пояснити процедуру, за якою РФ була допущена до участі в Раді безпеки ООН в якості так званого "продовжувача" СРСР, а у випадку відсутності такої інформації запросити її в Секретаріаті ООН.

Нагадаємо при цьому, що саме напередодні в Москві помер на 92-му році життя єдиний президент СРСР Михайло Горбачов, після відставки якого союз формально й припинив існування.