Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС

Вранці 31 серпня колона автомобілів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.

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Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, залишається незрозумілим, коли місія МАГАТЕ планує доїхати до найбільшої в Європі атомної станції, яка зараз контролюється російськими військами.

"Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі.

Він зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт та прямує до зони бойових дій, до окупованих територій.

"Це вимагає чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити", - підкреслив Гроссі.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй зібрала групу експертів, які відправляться як місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію. В команду увійшли голова ядерного агентства Рафаеля Маріано Гроссі та 13 інших експертів із переважно нейтральних країн. У складі місії немає представників ні США, ні Великобританії.

Нагадаємо, що нещодавно Держатомрегулювання попередила, що зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата нею усіх джерел електроживлення може призвести до ситуації, аналогічній аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Це може статися внаслідок перебиття останньої з чотирьох непошкодженої лінії електропередачі, що з’єднують станцію з енергосистемою України.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

У свою чергу, у Білому домі заявили про необхідність повної зупинки окупованої російськими військами ЗАЕС.