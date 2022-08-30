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Зеленський особисто попередив голову МАГАТЕ, що українськість ЗАЕС "має бути аксіомою" для її місії
Президент Володимир Зеленський 30 серпня провів зустріч у Києві з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який очолить місію агентства на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.
Зокрема, той високо відзначив прибуття місії МАГАТЕ, оскільки ситуація навколо ЗАЕС загострюється, а Росія, чиї війська незаконно перебувають на цьому об'єкті, "шантажує світ новою ядерною катастрофою".
"Існують ризики інцидентів на станції, зриву роботи ядерних реакторів, відключення блоків Запорізької АЕС від нашої мережі. На станції є російська зброя. Тому це – світова загроза", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що керівництво держави "довіряє фахівцям" з МАГАТЕ і прагне, щоб місія на чолі з Гроссі знайшла можливість запобігти всім цим загрозам.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Запорізька АЕС розташована на території України, є й залишатиметься власністю нашої держави. Це має бути аксіомою для місії МАГАТЕ", – наголосив він, додавши, що станція має бути повернута під контроль України.
Глава держави акцентував на тому, що АЕС не має бути місцем, де розміщена зброя та вибухові речовини, і тільки шляхом демілітаризації станції можна усунути наявні ризики.
Як зазначають у пресслужбі, під час зустрічі було наголошено, що Гроссі добре обізнаний із ситуацією навколо ЗАЕС. Співрозмовники також були одностайні щодо важливості невідкладної організації візиту місії МАГАТЕ на найбільшу атомну електростанцію у Європі, оскільки будь-які інциденти на ній позначаться не лише на Україні, а матимуть глобальні наслідки.
В свою чергу, у вечірньому відеозверненні Зеленський також підкреслив важливість зазначеної місії МАГАТЕ та вказав на загрози, що існують через окупацію ЗАЕС Росією.
"Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно і працювала в повному обсязі. На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, через які місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе розпочати свою роботу", – сказав він.
За словами глави держави, ситуація на ЗАЕС, в її місті-супутнику Енергодарі та в навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою.
"Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через дії росіян не зменшується ані на годину", - наголосив президента.
Зеленський також нагадав, що напередодні обговорив ситуацію на ЗАЕС із президентом Франції Емманюелем Макроном, і висловив сподівання, що разом з міжнародними організаціями та іншими партнерами Україна зможе повернути ЗАЕС під повний контроль і змусити Росію забрати своїх військових та зброю зі станції.
"Потрібна негайна і повна демілітаризація ЗАЕС. Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції усі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно", - заявив він.
Нагадаємо при цьому, що 25 серпня в результаті обстрілів було перебито останню ЛЕП, що з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, і обидва енергоблоки, що працювали, - 5-й і 6-й - відключилися через спрацювання аварійного захисту. Але вже до кінця наступного дня було відновлено роботу обох енергоблоків.
Зазначимо при цьому, що в Держатомрегулювання нещодавно попереджали, що зупинка всіх енергоблоків ЗАЕС із втратою нею всіх джерел електроживлення може призвести до ситуації, аналогічної аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році.