Байден, Шольц, Макрон та Джонсон закликали до військової стриманості в районі ЗАЕС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив вдень 21 серпня міжнародну ситуацію з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє його пресслужба. Зазначається, що чотири лідери погодилися, що підтримка України у захисті від російської агресії продовжиться.

"Вони також обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС і закликали до військової стриманості в цьому районі та до швидкого візиту на місце представників МАГАТЕ", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, обговорювалася "ситуація на Близькому Сході", зокрема переговори щодо ядерної угоди з Іраном та його поведінка в регіоні.

Нагадаємо, що останні два тижні Україна намагається привернути якомога більшу міжнародну увагу до ситуації навколо окупованої Росією ЗАЕС аби змусити її вивести війська звідти.

Зокрема, Україна звернулася до ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії з закликом направити спільну місію на станцію, зокрема для огляду військовими експертами. ООН наразі готова підтримати цю ідею, зокрема це питання обговорювалося на зустрічі 18 серпня президента Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Українська сторона при цьому звинувачує саме окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, яку вони ж і контролюють, а окупанти в свою чергу звинувачують у цьому Україну.

При цьому відомо, що війська РФ регулярно обстрілюють з боку ЗАЕС та сусіднього села Водяне підконтрольні Україні міста Марганець та, ще частіше, Нікополь на протилежному боці Каховського водосховища, зокрема це сталося й 21 серпня.

Українська влада також регулярно заявляє останніми днями про можливість ядерної катастрофи на ЗАЕС та підготовку до цього сценарію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com