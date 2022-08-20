Росія наступного тижня може зробити щось особливо гидке й жорстоке - Зеленський

Президент Володимир Зеленський допускає, що наступного тижня, коли Україна відзначатиме День незалежності, Росія може зробити "щось особливо жорстоке". Про це він сказав у черговому вечірньому відеозверненні.

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"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але й у будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке і жорстоке", – сказав президент.

На думку глави держави, одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити їх можливості, їх героїв, поширити зневіру, страх та розпалити конфлікти.

"Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі ці удари і за терор - за Харків, за Донбас, за "Азовсталь", за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь - за всі міста, щоб вистояти і пройти весь шлях до української перемоги", - сказав він.

Зазначимо також, що перед цим Харківська обласна військова адміністрація оголосила про встановлення комендантської години на всю добу 24 серпня, а також про продовження її щодня на дві години увечері та на годину вранці. Начальник ОВА Олег Синєгубов дав зрозуміти, що це робиться аби "не дати ворогу шансів на жодні провокації".

Нагадаємо, що напередодні у Харкові стався обстріл з найбільшим числом загиблих за час війни - було зруйновано гуртожиток на розі Салтівського шосе та вулиці Ахієзерів: наразі там знайшли 18 тіл. Також через влучання через декілька годин у інший гуртожиток - при трамвайному депо на вулиці Плеханівській загинуло, за даними ДСНС, шестеро осіб. Окрім цього, лише внаслідок цих двох обстрілів були поранені більше 40 людей.