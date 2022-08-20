Россия на следующей неделе может сделать нечто особо мерзкое и жестокое - Зеленский

Президент Владимир Зеленский допускает, что на следующей неделе, когда Украина будет отмечать День независимости, Россия может сделать "нечто особо жестокое". Об этом он сказал в очередном вечернем видеообращении.

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"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особо мерзкое, что-то особо жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – гадкое и жестокое", – сказал президент.

По мнению главы государства, одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить их возможности, их героев, распространить уныние, страх и разжечь конфликты.

"Поэтому важно никогда, ни минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости. Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все эти удары и за террор – за Харьков, за Донбасс, за "Азовсталь", за Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень – за все города, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", - сказал он.

Отметим также, что перед этим Харьковская областная военная администрация объявила об установлении комендантского часа на все сутки 24 августа, а также о продлении его ежедневно на два часа вечером и час утром. Начальник ОВА Олег Синегубов дал понять, что это делается, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".

Напомним, что накануне в Харькове произошел обстрел с наибольшим числом погибших за время войны - было разрушено общежитие на углу Салтовского шоссе и улицы Ахиезеров: там уже нашли 18 тел. Также из-за попадания через несколько часов в другое общежитие - при трамвайном депо на улице Плехановской - погибли, по данным ГСЧС, шесть человек. Кроме того, в результате только этих двух обстрелов были ранены более 40 человек.