Оккупанты ведут наступление по более чем 20 направлениям, идет бой на Николаевщине - Генштаб

Российские оккупационные силы пытаются улучшить наступательными и штурмовыми действиями тактическое положение, в частности, у Бахумута на направлениях Стряповка - Соледар, Покровское - Бахмутское, Покровское - Бахмут, Вершина - Зайцево, Вершина - Кодема, Травневое - Зайцево, Травневое - Кодема, Семигорье - Зайцево, Гладосово – Кодема.

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Однако, как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, успеха противник не имеет и получил жесткий отпор. Также зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес и авиационные удары.

Севернее оккупанты вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Краматорска, Раздоловки, Спорного, Звановки и Райгородка, нанесли авиаудар неподалеку от Ивано-Дарьевки и безуспешно пытались вести наступление в направлениях Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка - Выемка.

Безуспешные наступательные бои противник также вел в направлениях Горловка – Майорск, Старомихайловка – Первомайское, Спартак – Опытное, Донецк – Пески (впрочем, два дня назад в Генштабе заявляли о наступлении уже из Песок).

Также оккупанты вели обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского, нанесли авиаудары вблизи Водяного и Марьинки.

На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка, вел наступательный бой в направлении Благодатное - Золотая Нива, но успеха не имел и отошел.

На Запорожском направлении российские оккупанты совершили обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степовое. Авиация врага действовала возле Белогорья, Зализничного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

Также враг пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении: совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов, нанес авиационный удар неподалеку от Ольгино, ведет наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное.

Возобновляет наступательные действия противник и на Харьковщине, в частности, совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чепель, Протопоповка и Довгенькое, нанес авиаудар возле Залимана.

"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Довгенькое - Курулька. Как результат - наши воины нанесли противнику потери и отбросили его назад", - говорится в сводке.

Возле областного центра противник сосредоточился на удержании занятых позиций, но обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Карасевка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги, нанеся авиаудары возле Прудянки и Верхнего Салтова.

Кроме того, сообщается об обстрелах из минометов подразделений украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей, но на этот раз Генштаб не уточняет их географию.