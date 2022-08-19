Оккупанты уничтожили на Донетчине еще два учебных учреждения

За прошедшие сутки, 18 августа, российские захватчики 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погибли на раненые среди мирного населения, зафиксировано разрушение 27 объектов гражданской инфраструктуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Нацполиции.

Во вражеский огонь попали 16 населенных пунктов: Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Торецк, Железное, Часов Яр, Николаевка, Красногоровка, пгт Северное, села Зеленополье, Максимилиановка, Дружба, Пришиб, Озаряновка, Александрополье, Первомайское.

В этих городах и селах в целом россияне частично повредили или полностью разрушили 27 гражданских объектов: 16 домов, магазин, 2 учебных учреждения, хозяйственные постройки.

Русская армия вела огонь по жилым секторам по авиации, РСЗО " Ураган " , артиллерии, танкам.

Несмотря на активные боевые действия в регионе, эвакуация мирных жителей из Донецкой области продолжается. За последние сутки эвакуировано 494 человека, с начала обязательной эвакуации – более 7500, среди них 1436 – дети, 357 – люди с инвалидностью.

Эвакуация продолжается в обязательном порядке, потому что зимой в регионе в результате разрушений из-за войны войны не будет возможности отапливать жилищный фонд. Людей вывозят в более безопасные регионы, где им будут предоставлены жилье, деньги, одежда, средства гигиены.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий озвучило список действий для граждан, которые намерены эвакуироваться из Донецкой области.