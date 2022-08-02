- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Кабмине опубликовали алгоритм действий по эвакуации из Донецкой области
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий озвучило список действий для граждан, намеренных эвакуироваться из Донецкой области, сообщили в самом министерстве. Алгоритм выглядит следующим образом:
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
- 1-й шаг – обратиться на горячие линии Донецкой ОГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами;
- 2-й шаг – на основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации;
- 3-й шаг – отправка в безопасную зону. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами;
- 4-й шаг – во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ;
- 5-й шаг – по прибытии вас встретят, окажут первую финансовую помощь от государства.
Вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуироваться никого принуждать не будут, а граждане, отказывающиеся от эвакуации, берут персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей.
Напомним, перед этим Верещук сообщала, что правительство наработало план эвакуации 50 тысяч детей и более 200 тысяч взрослых из населенных пунктов Донбасса.