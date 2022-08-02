В Кабмине опубликовали алгоритм действий по эвакуации из Донецкой области

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий озвучило список действий для граждан, намеренных эвакуироваться из Донецкой области, сообщили в самом министерстве. Алгоритм выглядит следующим образом:

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

1-й шаг – обратиться на горячие линии Донецкой ОГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами;

2-й шаг – на основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации;

3-й шаг – отправка в безопасную зону. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами;

4-й шаг – во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ;

5-й шаг – по прибытии вас встретят, окажут первую финансовую помощь от государства.

Вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуироваться никого принуждать не будут, а граждане, отказывающиеся от эвакуации, берут персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей.

Напомним, перед этим Верещук сообщала, что правительство наработало план эвакуации 50 тысяч детей и более 200 тысяч взрослых из населенных пунктов Донбасса.