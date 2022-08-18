В Генштабе признали потерю поселка Пески под Донецком: какова сейчас линия фронта на Донбассе

Российские оккупационные силы в четверг предприняли неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Пески – Первомайское, Лозовое – Первомайское, а также Верхнеторецкое – Каменка и Новоселовка Вторая – Авдеевка.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который в предвдущих сводках упоминал Пески лишь в контексте вражеских обстрелов возле этого населенного пункта. Однако о них упоминается, в частности, и в новом отчете.

Кроме того, указано, что огневому воздействию из танков, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы городов Авдеевка, Марьинка и Красногоровка, а также населенных пунктов Опытное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьевка. Непосредственно по Красногоровке был нанесен авиаудар.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Зализное, задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

В Генштабе также сообщили, что российские войска контролируют села и поселки близ Бахмута по линии Владимировка - Покровское - Клиновое - Семигорье - Гольмовский и пытались прорвать украинскую оборону и продвинуться дальше к городу, но не имели успеха и отошли.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздоловки, Григоровки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки.

"Кроме того, враг нанес авиаудару недалеко от Спорного. Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления на направлении Николаевка - Выемка. Понесли потери и отступили", - говорится также в сообщении.

В свою очередь, на юго-западе Донецкой области зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара, Времовки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара.

"Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук - Водяное. Получил жесткий отпор и отступил", - добавляют в Генштабе.

В свою очередь, на Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения. В частности, противник задействовал авиацию у Щербаков, Зализничного и Новоандреевки.

На Южнобугском направлении, по данным украинских военных, оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений по другим направлениям. Там враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового.

На северо-восточном же участке фронта на Славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушевахи, Большой Камышевахи, Краснополья, Дубравного, Вернополья, Бражковки, Червоного, Адамовки, Мазановки, Норцевки, Долины и Богородичного.

В свою очередь, на Харьковском направлении войска РФ задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалеевка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Печенеги, Лебяжье, Коробочкино, Старая Гнилица, Слобожанское, Чепель и Большие Проходы. Также оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

В Сумской же области российские войска совершили обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Студенок, Павловка и Великая Писаревка.