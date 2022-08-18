Утренний удар 18 августа пришелся по Коминтерновскому трамдепо Харькова: известно уже о трех погибших

В результате российского ракетного удара по Слободскому (Коминтерновскому) району Харькова около 5 часов утра 18 августа погибли три человека, еще 18 были ранены. Как сообщают в областной прокуратуре, среди раненых есть 13-летний мальчик и девочка.

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"Две ракеты попали по помещению трамвайного депо. Повреждены ремонтный цех и общежитие, стоявшие вплотную друг к другу. По состоянию на данный момент продолжаются спасательные работы, данные по пострадавшим обновляются", - указали в ведомстве.

Отметим, что на территории Коминтерновского трамвайного депо на улице Плехановской, построенного еще в 1928 году, действительно расположено общежитие, принадлежащее коммунальному предприятию "Горэлектротранс". Само депо не действует по назначению еще с 2007 года, однако сохраняется как ремонтная база. В 2006-2014 году на базе депо существовало КП "Харьковский вагоноремонтный завод".

Кроме этого, как сообщают в прокуратуре, еще одна вражеская ракета попала в нежилое здание в этом же районе, "что привело к его полному разрушению".

В Холодногорском же районе Харькова, как сообщалось, оккупанты выпустили ракету по дому культуры "Железнодорожник". Произошло возгорание площадью 4200 квадратных метров. Однако, судя по опубликованному фото, несмотря на получение разрушения, фасад здания не пострадал.

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры Харькова начато расследование по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Также сообщается, что около 4 часов утра 18 августа российские войска обстреляли Красноград: там ракета попала в жилой дом, полностью разрушив его. Погибли супруги, их 12-летняя дочь, а еще двое жителей были травмированы.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова и Красноградской окружной прокуратуры Харьковской области начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК).

Напомним, что вечером 17 августа был нанесен ракетный удар по другому общежитию - в Салтовском районе Харькова. По последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, там погибли 12 человек и пострадали 20 человек.

В то же время начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил по состоянию на 17:28, что в результате двух ударов погибло уже не 15, как можно понять из приведенных выше сообщений, а 17 человек. Число раненых, по его словам, составляет, соответственно, уже не 38, а 42.

Напомним также, что 16 августа снова пострадало от обстрела с российской стороны Салтовское трамвайное депо, расположенное на северо-восточной окраине города.