Число погибших в результате российского удара по общежитию в Харькове возросло до 12

По состоянию на 15:00 18 августа известно о 12 погибших в результате ракетного удара по трехэтажному жилому дому в Салтовском районе Харькова около 21:00 17 августа. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"Все они гражданские! Многие из них - преклонных лет и с ограниченными возможностями. Никакого военного объекта рядом с разрушенным домом нет", - подчеркнули в службе.

Пожар, возникший в результате попадания ракеты, спасатели ликвидировали еще в 10:55 на площади 600 квадратных метров. В ходе спасательной операции удалось спасти 4 человека. Все они получили травмы разной степени тяжести. Всего же травмы получили 20 человек.

На месте происшествия продолжают работать около 80 человек личного состава ГСЧС и 18 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним также, что в результате еще одного попадания по другому общежитию уже в Слободском районе Харькова утром 18 августа по меньшей мере два человека погибли и еще 16 получили ранения.

Кроме того, утром была обстреляна территория Холодногорского района города. В частности, известно, что разрушения там получил дворец культуры "Железнодорожник" - памятник архитектуры в стиле конструктивизма.