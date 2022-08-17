Войска РФ нанесли удар по общежитию в Харькове: шесть человек погибли, 16 ранены (ВИДЕО)

Вечером 17 августа российские войска в очередной раз обстреляли жилой сектор Салтовского района Харькова, попав в общежитие. Об этом сообщают начальник областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

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По их словам, в результате "прилета" в жилом здании загорелся сильный пожар, на месте работают спасатели и медики экстренной помощи.

По состоянию на 22:34 Синегубов сообщил, что в результате обстрела по меньшей мере шесть человек погибли, а еще 16 получили ранения.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Напомним также, что накануне вечером российские военные также в очередной раз обстреляли Салтовский район Харькова, в частности попав по местному трамвайному депо. При этом в ночь на вторник оккупанты совершили обстрелы по территории сразу пяти из девяти административных районов Харькова. По словам Терехова, такого радиуса ракетных ударов по городу не было уже давно.