В Харькове ракета попала во двор дома

Утром 11 августа армия страны-агрессора РФ снова обстреляла Харьков. Ракета попала во двор жилого дома в Киевском районе города.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за другим", – отметил Терехов.

По его словам, уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

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