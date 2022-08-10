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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область
За сутки в Харькове обстрелы не зафиксированы. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в с. Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали фактически непрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин", - подчеркнул Синегубов.
Кроме того, от вражеских снарядов зафиксировано 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние - среднее.
"На линии столкновения враг активно использует против наших защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию. На Харьковском направлении враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное – Уды, отступил с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор", - сообщил глава ОВА.
Отметим, российские захватчики ночью 9 августа, около 02:10, нанесли удары по Харькову, в городе раздалось не менее 4-взрывов.