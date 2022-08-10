Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область

За сутки в Харькове обстрелы не зафиксированы. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в с. Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали фактически непрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин", - подчеркнул Синегубов.

Кроме того, от вражеских снарядов зафиксировано 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние - среднее.

"На линии столкновения враг активно использует против наших защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию. На Харьковском направлении враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное – Уды, отступил с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор", - сообщил глава ОВА.

Отметим, российские захватчики ночью 9 августа, около 02:10, нанесли удары по Харькову, в городе раздалось не менее 4-взрывов.