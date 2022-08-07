Из-за обстрелов россиян в Харьковской области за сутки выгорели 25 гектаров зерновых

По области враг наносил удары по Богодуховскому, Изюмскому, Чугуевскому, Харьковскому районам.

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Вновь враг уничтожает наш урожай. За сутки - 25 гектаров. В Богодуховском районе днем оккупанты дважды наносили удары по хозяйствам. Масштабные пожары на полях с пшеницей тушили спасатели, - написал Олег Синегубов.

Он напомнил, что от рук оккупантов пострадали уже более 100 с/х предприятий, а уничтожены - более 220 гектаров пшеницы.

В Чугуевском районе оккупанты также обстреливали населенные пункты, горели хозяйственные постройки. В Изюмском районе в результате обстрела россиян горел частный дом с пристройкой, есть попадание по открытым территориям.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 2 человека - 16-летнего парня и 83-летнего мужчину в Чугуевском районе. Оба пострадали от минований. Парень взял снаряд, который сдетононировал прямо в руках. Мужчина наступил на мину и получил ранения, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что за сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибли пять мирных жителей.