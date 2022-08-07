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Из-за обстрелов россиян в Харьковской области за сутки выгорели 25 гектаров зерновых
По области враг наносил удары по Богодуховскому, Изюмскому, Чугуевскому, Харьковскому районам.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Вновь враг уничтожает наш урожай. За сутки - 25 гектаров. В Богодуховском районе днем оккупанты дважды наносили удары по хозяйствам. Масштабные пожары на полях с пшеницей тушили спасатели, - написал Олег Синегубов.
Он напомнил, что от рук оккупантов пострадали уже более 100 с/х предприятий, а уничтожены - более 220 гектаров пшеницы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Чугуевском районе оккупанты также обстреливали населенные пункты, горели хозяйственные постройки. В Изюмском районе в результате обстрела россиян горел частный дом с пристройкой, есть попадание по открытым территориям.
По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 2 человека - 16-летнего парня и 83-летнего мужчину в Чугуевском районе. Оба пострадали от минований. Парень взял снаряд, который сдетононировал прямо в руках. Мужчина наступил на мину и получил ранения, находится в тяжелом состоянии.
Напомним, что за сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибли пять мирных жителей.