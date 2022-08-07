Через обстріли росіян на Харківщині за добу вигоріли 25 гектарів зернових

По області ворог наносив удари по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах.

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Знову ворог знищує наш урожай. За добу - 25 гектарів. У Богодухівському районі вдень окупанти двічі наносили удари по господарствах. Масштабні пожежі на полях із пшеницею гасили рятувальники, - написав Олег Синєгубов.

Він нагадав, що від рук окупантів постраждали вже більше 100 с/г підприємств, а знищені - понад 220 гектарів пшениці.

У Чугуївському районі окупанти також обстрілювали населені пункти, горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі унаслідок обстрілу росіян горів приватний будинок з прибудовою, є влучанння по відкритих територіях.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби госпіталізували 2 осіб - 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, що за добу на Донеччині від російських обстрілів загинуло п'ять мирних жителів.