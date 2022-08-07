Із морських портів України вийшло ще чотири судна з зерном

Вихід суден з українським зерном із морських портів України було заплановано на 7 серпня.

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Про це повідомляє Мінінфраструктури у Фейсбуці.

Повідомляється, що одне судно вийшло з порту в Одесі та три - з порту у Чорноморську.

"На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тисяч тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.

Також про це повідомляли Міноборони Туреччини.

1⃣ MSB Hulusi AKAR’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda;



Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, pic.twitter.com/d6cvryNxOS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Нагадаємо, що зранку 5 серпня з портів Великої Одеси вийшли балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET, на їх борту загалом 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.