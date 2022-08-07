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Із морських портів України вийшло ще чотири судна з зерном
Вихід суден з українським зерном із морських портів України було заплановано на 7 серпня.
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Про це повідомляє Мінінфраструктури у Фейсбуці.
Повідомляється, що одне судно вийшло з порту в Одесі та три - з порту у Чорноморську.
"На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тисяч тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також про це повідомляли Міноборони Туреччини.
Нагадаємо, що зранку 5 серпня з портів Великої Одеси вийшли балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET, на їх борту загалом 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.