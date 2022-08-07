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Категорія
Агро
Дата публікації

Із морських портів України вийшло ще чотири судна з зерном

Із морських портів України вийшло ще чотири судна з зерном
Фото: depositphotos

Вихід суден з українським зерном із морських портів України було заплановано на 7 серпня. 

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Про це повідомляє Мінінфраструктури у Фейсбуці.

Повідомляється, що одне судно вийшло з порту в Одесі та три - з порту у Чорноморську.

"На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тисяч тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні. 

Також про це повідомляли Міноборони Туреччини. 

Нагадаємо, що зранку 5 серпня з портів Великої Одеси вийшли балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET, на їх борту загалом 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.