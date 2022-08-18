Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Харькову: есть погибшие и раненые

Ночью армия страны-агрессора РФ снова обстреляла Харьков. Попали в помещение общежития в Слободском районе. По состоянию на данный момент 18 раненых, 2 из них – дети. 1 человек погиб.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий несколько пожаров", - заявил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстреляли два района города.

"В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар", - отметил Терехов.

По его словам, информация еще уточняется. Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова по состоянию на данный момент 18 раненых, 2 из них – дети. 1 человек погиб.

Напомним, россияне вечером в среду, 17 августа, нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. 7 человек погибли. 16 – ранены, среди них – 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии. Спасатели продолжают поисковые работы.