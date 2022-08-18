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Оккупанты ударили ракетами по памятнику архитектуры - Дворцу культуры "Железнодорожник" в Харькове

Оккупанты ударили ракетами по памятнику архитектуры - Дворцу культуры "Железнодорожник" в Харькове

Российские оккупанты утром 18 ноября нанесли ракетный удар по харьковскому Дворцу культуры "Железнодорожник".

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Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Здание было построено 90 лет назад в стиле конструктивизма. До войны там проводились многочисленные детские кружки, ежедневно посещали которые сотни детей.

Фото 2 — Оккупанты ударили ракетами по памятнику архитектуры - Дворцу культуры "Железнодорожник" в Харькове

Камышин подчеркнул, что российские войска ежедневно бьют по нескольким железнодорожным объектам - станциям, путям, мостам, но "бить по дворцу Культуры - это особый цинизм".

Фото 3 — Оккупанты ударили ракетами по памятнику архитектуры - Дворцу культуры "Железнодорожник" в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия утром выпустила 8 ракет из Белгородской области. Именно они попали по Дворцу культуры и общежития в Слободском районе, где погибли 2 человека и еще 17 получили ранения.

Автор:
Светлана Манько