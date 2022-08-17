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Россияне обстреляли один из университетов Николаева
Оккупанты ночью 17 августа запустили две ракеты в один из университетов Николаева. Разрушениям подвергся корпус, где еще днем ранее принимали документы абитуриентов, подписывали обходные письма и выдавали дипломы.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Он уточнил, что в момент ракетного удара в университете был только охранник, он не пострадал.
"Обломки и ударная волна повредили дома напротив учреждения. Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты", — добавил Сенкевич.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Утром коммунальщики приступили к расчистке территории возле университета, чтобы освободитьпроезд для транспорта.
Ранее, 12 августа, армия РФ разрушила корпус одного из университетов Харькова. Отметим, что и Харьков, и Николаев почти ежедневно попадают под вражеский огонь.
15 августа Сенкевич сообщал, что россияне повредили еще одно учебное учреждение в городе. В нем обрушилась часть здания. Также в результате обстрела повреждения получил отель в окрестностях Николаева.