Российские войска обстреляли Николаев: повредили учебное заведение и гостиницу

Армия страны-агрессора РФ ночью 15 августа снова обстреливала Николаев и область. Предварительно, без жертв и пострадавших.

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Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Русские террористы повредили еще одно учебное заведение в Николаеве. В нем обрушилась часть здания. Также в результате обстрела около 02:40 ночи повреждения получила гостиница в окрестностях города", - отметил мэр.

Предварительно, без жертв и пострадавших.

"Сейчас собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Подробности сообщу вам впоследствии", - подчеркнул Сенкевич.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, также враг обстрелял с. Котлярово, с. Широкое, с. Поляна. Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской общины. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Отметим, 13 августа, около 20:00, оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли удар по городу Николаев. Попадание зафиксировали вблизи жилого дома.